Во вторник, 31 января, в Одесской области продолжатся аварийные отключения из-за разрушений энергоинфраструктуры. Киевщина и Днепропетровщина останутся в плановых графиках.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ДТЭК.

Кроме того, в компании проинформировали, что завтра в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях должны быть плановые отключения.

Лимиты на 31 января следующие:

Киев - днем 1012 МВт/ночью 709 МВт;

Киевская область - днем 723 МВт/ночью 652 МВт;

Днепропетровская область - днем 1225 МВт/ночью 1293 МВт.

Ранее мы писали, что в Одессе пятый день подряд продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Также на маршруты снова не вышел электротранспорт.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.