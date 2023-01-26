В Одессе возобновлено электроснабжение критической инфраструктуры после сегодняшнего ракетного удара РФ.

Об этом сообщают в ДТЭК.

К 15:00 запитаны все больницы, котельные, насосные станции и другая критическая инфраструктура. В целом, как отмечает компания, ситуация сложная, экстренные отключения продолжаются.

Напомним, днем 26 января войска РФ снова пытались совершить ракетный удар по Одесской области, но Силы ПВО уничтожили крылатую ракету, выпущенную с вражеского самолета.

Напомним, в Одесской области есть попадания в два объекта критической энергоинфраструктуры. В регионе перебои со светом.

В день массированной ракетной атаки РФ глава МИД Франции приехала в Одессу, чтобы "выразить поддержку Францией суверенитета Украины сегодня, как и вчера".

Утром в Одесской области и ряде других регионов Украины были введены превентивные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

Как сообщалось, в Киеве прогремел взрыв. Утром ПВО уже сбила 15 ракет, выпущенных в направлении столицы.

Также писали, что в Виннице была слышна работа ПВО.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

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