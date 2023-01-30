В Одессе пятый день действуют экстренные отключения света, электротранспорт не ходит
В Одессе пятый день подряд продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает компания ДТЭК на своем сайте.
Сегодня, 30 января, на маршруты также снова не вышел электротранспорт, пишут одесские СМИ.
Напомним, в Одесской области российские ракеты 26 января поразили два объекта энергетики. В целом была ситуация сложная, экстренные отключения продолжатся, говорили в ДТЭК.
После этого в облцентре были перебои также с водой. Труханов сообщал, что в домах одесситов вскоре появилась вода, но света и отопления не было.
Мы также сообщали, что в Одессе прошел сильный снегопад, в результате чего упали деревья, в городе оборвались провода.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны.
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