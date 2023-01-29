В Сети появились фото и видео грандиозных последствий обильного снегопада в Одессе, который прекратился только под утро воскресенья, 29 января.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На улицах остаются оборванные провода электросетей. Сегодня ночью дерево упало на теплотрассу. Под тяжестью снега и льда продолжают падать деревья: например, дерево упало на пятиэтажку в 06:00.

Ограничено движение транспорта.

Сложная ситуация в области. Международная трасса Одесса-Рени до сих пор закрыта для грузовиков и автобусов. С 07:00 ее открыли для легковых авто.

Напомним, в Одессе сегодня продолжаются экстренные отключения света.

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