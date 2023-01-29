Будет 6 очередей. С понедельника в Хмельницкой области введут более жесткие ограничения по свету
С понедельника, 30 января, в Хмельницкой области вводятся более жесткие ограничения по электроэнергии - по схеме "6х3".
Об этом сообщается на сайте "Хмельницкоблэнерго".
Отключения будут продолжаться 6 часов, после чего пойдет свет в течение 3 часов.
"Причиной такой схемы враждебные массированные атаки на энергетические объекты. В объединенной энергосистеме сохраняется существенный дефицит электрической энергии", - объясняют энергетики.
"Хмельницкоблэнерго" обещает, что как только ситуация улучшится и на Хмельницкую область спустят больший лимит, график будет изменен под схему "4 на 4" или даже "4 на 12".
Ранее мы писали, что сегодня в Одессе продолжаются экстренные отключения света после ракетной атаки в понедельник, 26 января. В Киеве и Днепре, по данным ДТЭК - действуют стабилизационные графики отключений.
Также в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом 29 января.
Тем временем война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.