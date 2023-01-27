По состоянию на 11:00 пятницы, 27 января, в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях превышены лимиты потребления электроэнергии. В связи с этим в регионах применяются аварийные отключения света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

По данным компании, в течение суток возможны аварийные отключения и в других областях.

В "Укрэнерго" уточнили, что в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности из-за повреждений электростанций (генерирующий мощности) и высоковольтных сетей в результате российских атак.

Также в компании рассказали о последствиях вчерашней атаки россиян. По данным "Укрэнерго", РФ нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.

До всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток, заявили в компании.

Также там добавили, что "Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждого обстрела энергетической инфраструктуры восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Напомним, в Одессе сегодня не будет ходить электротранспорт из-за экстренных отключений света.

Также сообщалось, что в ДТЭК предупредили украинцев, что отключения света продолжатся и после отопительного сезона.