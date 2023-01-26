Продолжаются переговоры между турецкой компанией Karpowership и Украиной о передаче плавучих электростанций. Изначально обсуждалось их размещение в портах Одессы, но теперь стороны планируют установить их подальше от зоны военных действий - в портах Молдовы и Румынии.

Об этом сообщает Anadolu.

Между Karpowership и "Энергетической компанией Украины" уже подписан меморандум о намерении передать плавучие электростанции мощностью в 500 МВт.

"Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее", - заявила представитель компании Karpowership Зейнеп Харези.

Станции планируют разместить в портах Молдовы и Румынии, чтобы оттуда поставлять электроэнергию в Украину.

Они смогут обеспечить потребности в электроэнергии порядка миллиона домохозяйств.

Вскоре должны начаться переговоры с Кишиневом и Бухарестом для реализации данного проекта.

Напомним, что вчера ДТЭК начал импорт электричества из Европы, чтобы снизить дефицит в энергосистеме.

Это происходит на фоне того, как в Украине растет потребление электричества и дефицит мощности энергосистемы.

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Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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