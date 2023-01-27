В Одессе из-за экстренных отключений электричества, сегодня, 27 января, будет остановлен весь электротранспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Жилищно-коммунального хозяйства Одессы.

Напомним, в Одесской области российские ракеты вчера поразили два объекта энергетики.

После этого в облцентре были перебои также с водой. Вчера Труханов сообщил, что в домах одесситов появилась вода, но света и отопления не было.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге и гибридном ударе по энергетике Украины и ситуации с Угледаром.