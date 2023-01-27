Вечером в четверг, 26 января, в Одессе отсутствуют электричество и отопление, но уже восстановлено водоснабжение.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем обращении.

"Вода есть практически у всех. Пока ее не было, был обеспечен подвоз воды. Также работали мобильные бюветы с использованием очистных станций, переданные Йокогамой. Запустили бювет в парке Победы, запускается в парке Горького и в Сквере футбола.

Перезапускаются котельные, работы будут продолжаться всю ночь. С утра коммунальные службы нормализуют температурный режим в квартирах. Напряжение пока не подано – кроме критической инфраструктуры, которая была заживлена еще днем", – рассказал Труханов.

Напомним, сегодня к 15:00 в Одессе запитали все больницы, котельные, насосные станции и другую критическую инфраструктуру. В целом ситуация сложная, экстренные отключения продолжаются, рассказали в ДТЭК.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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