В Одесской области в результате разрушений энергоинфраструктуры действуют экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК в своем Telegram-канале.

В связи с этим компания не публикует объемы электроэнергии, которые выделяются региону.

При этом для других регионов объемы публикуются:

Киев (днем 991 МВт/ночью 663 МВт);

Киевская область (днем 708 МВт/ночью 609 МВт);

Днепропетровская область (днем 1200 МВт/ночью 1208 МВт).

В этих регионах 27 января ожидаются только плановые отключения.

Напомним, вечером 26 января мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе отсутствуют электричество и отопление, но уже восстановлено водоснабжение.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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