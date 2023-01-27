Жители Одесской области должны готовиться к более длительным отключениям электроэнергии из-за вчерашнего удара россиян по энергетическому объекту.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, в результате ракетного удара по Одесской области есть очень много повреждений, которые энергетикам нужно починить в течение определенного времени. В области одна из самых сложных ситуаций.

"Нужно готовиться к более длительным отключениям, к, к сожалению, нестабильной работе сети до тех пор, пока не будет установлено оборудование взамен поврежденного и не будет восстановлена более-менее стабильная работа для передачи необходимого объема, которая соответствует графикам. Для этого нужно несколько дней", - сказал он.

При этом объекты критической инфраструктуры, в частности котельные и водоканалы, были запитаны еще вчера.

Ранее мы писали, что сегодня в Одесской области в результате разрушений энергоинфраструктуры действуют экстренные отключения света.

Тем временем война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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