Утром в воскресенье, 29 января, в Одессе продолжаются экстренные отключения света после ракетной атаки в понедельник, 26 января.

Об этом говорится на сайте компании ДТЭК.

В Киеве и Днепре, по данным ДТЭК - действуют стабилизационные графики отключений.

Напомним, вчера в "Укрэнерго" заявили о дефиците электроэнергии по всей Украине. Самая тяжелая ситуация сложилась в Одесской области.

Также сообщалось, что, согласно опросу, отключения электроэнергии в Украине, которые происходят из-за повреждений энергообъектов после российских атак, сильно влияют на жизнь 43% украинцев.

Кроме того, мы писали, что отключения света продолжатся и после отопительного сезона.

Тем временем война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 339-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ может начать новое масштабное наступление в Донецкой и Луганской областях до 24 февраля. Американский исследовательский центр RAND corporation проанализировал три варианта окончания войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.