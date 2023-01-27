В субботу, 28 января, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ожидаются только плановые отключения электричества.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ДТЭК.

Также в ДТЭК проинформировали о лимитах, выделенных "Укрэнерго" на субботу:

Киев (днем 962 МВт/ночью 661 МВт);

Киевская область (днем 688 МВт/ночью 608 МВт);

Днепропетровская область (днем 1165 МВт/ночью 1205 МВт).

В Одессе и области из-за разрушений энергоинфраструктуры будут аварийные отключения.

Напомним, сегодня в ДТЭК заявили, что Одесса и область не смогут вернуться к плановым графикам отключения света по меньшей мере до конца января.

Ранее мы писали, что сегодня в десяти областях Украины из-за превышения лимитов применяются аварийные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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