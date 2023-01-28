В Одесской области из-за разрушений энергоинфраструктуры продолжаются экстренные отключения света, поэтому "Укрэнерго" не предоставляет для нее лимитов.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в своем Telegram-канале.

На воскресенье, 29 января, для других регионов выделено:

Киев – днем 955 МВт/ночью 669 МВт;

Киевская область – днем 682 МВт/ночью 615 МВт;

Днепропетровская область – днем 1159 МВт/ночью 1208 МВт.

Это позволяет столице и двум областям быть в рамках плановых отключений.

О действиях графиков плановых отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях сообщил и гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

По словам Коваленко, потребление электроэнергии в столице и двух областях упало в связи с выходными, и в этих регионах продолжают действовать плановые отключения.

Гендиректор Yasno пояснил, что, хотя из-за отключений возрастает потребление в другие часы (отложенный спрос) и выгода от отключений получается небольшой, отказаться от них нельзя, потому что важно иметь ограничение потребления в каждый конкретный момент.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили о дефиците электроэнергии по всей Украине. Самая тяжелая ситуация сложилась в Одесской области.

Также мы писали, что в Yasno предупредили о лимитах электроэнергии на выходные для Киева и двух областей.