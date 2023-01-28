В Одесской области продолжатся экстренные отключения света. Киев и две области остаются в плановых графиках
В Одесской области из-за разрушений энергоинфраструктуры продолжаются экстренные отключения света, поэтому "Укрэнерго" не предоставляет для нее лимитов.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в своем Telegram-канале.
На воскресенье, 29 января, для других регионов выделено:
- Киев – днем 955 МВт/ночью 669 МВт;
- Киевская область – днем 682 МВт/ночью 615 МВт;
- Днепропетровская область – днем 1159 МВт/ночью 1208 МВт.
Это позволяет столице и двум областям быть в рамках плановых отключений.
О действиях графиков плановых отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях сообщил и гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.
По словам Коваленко, потребление электроэнергии в столице и двух областях упало в связи с выходными, и в этих регионах продолжают действовать плановые отключения.
Гендиректор Yasno пояснил, что, хотя из-за отключений возрастает потребление в другие часы (отложенный спрос) и выгода от отключений получается небольшой, отказаться от них нельзя, потому что важно иметь ограничение потребления в каждый конкретный момент.
Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили о дефиците электроэнергии по всей Украине. Самая тяжелая ситуация сложилась в Одесской области.
Также мы писали, что в Yasno предупредили о лимитах электроэнергии на выходные для Киева и двух областей.