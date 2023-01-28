"Укрэнерго" сообщает о дефиците электроэнергии по всей Украине. Самая тяжелая ситуация - в Одесской области
Дефицит в энергосистеме остается значительным, несмотря на небольшое снижение потребления, характерное для выходных.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
До всех облэнерго доведены лимиты потребления. Самая сложная ситуация сохраняется в Одесской области.
Из-за ракетной атаки 26 января и предыдущих повреждений производство электроэнергии на работающих электростанциях пока не может полностью покрыть потребление.
Ранее в "Укрэнерго" рассказали, в каких регионах Украины есть повреждения энергообъектов в ходе сегодняшней атаки РФ.
Напомним, в Киеве и двух областях в субботу 28 января ожидаются только плановые отключения света. В Одессе и области из-за разрушений энергоинфраструктуры будут аварийные отключения.
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