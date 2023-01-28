Дефицит в энергосистеме остается значительным, несмотря на небольшое снижение потребления, характерное для выходных.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

До всех облэнерго доведены лимиты потребления. Самая сложная ситуация сохраняется в Одесской области.

Из-за ракетной атаки 26 января и предыдущих повреждений производство электроэнергии на работающих электростанциях пока не может полностью покрыть потребление.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, в каких регионах Украины есть повреждения энергообъектов в ходе сегодняшней атаки РФ.

Напомним, в Киеве и двух областях в субботу 28 января ожидаются только плановые отключения света. В Одессе и области из-за разрушений энергоинфраструктуры будут аварийные отключения.

Война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу тем временем пытаются закручивать гайки по мобилизации.

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