На субботу и воскресенье, 28 и 29 января, лимиты электричества для Киева, Киевской и Днепропетровской областей не увеличат из-за дефицита в системе.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Говоря о дефиците, сейчас имею в виду именно генерацию. Коллеги говорят, что сейчас энергосистеме для полноценной работы не хватает около 5 ГВт днем и 3 ГВт ночью. Для сравнения – одна квартира в среднем потребляет 6-8 кВт в сутки", – написал он.

Напомним, сегодня в ДТЭК сообщили, что в субботу, 28 января, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ожидаются только плановые отключения электричества. При этом в Одессе и области из-за разрушений энергоинфраструктуры будут аварийные отключения.

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