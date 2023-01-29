В воскресенье, 29 января, дефицит в энергосистеме Украины все еще значителен. Уровень потребления - примерно такой же, как и вчера.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в своей ежедневной сводке.

Компания напоминает, что причина дефицита - российские ракетные и дроновые атаки, повредившие электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтную сеть. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток. При этом, каждое облэнерго в своем регионе самостоятельно составляет графики плановых отключений.

Ранее мы писали, что сегодня в Одессе продолжаются экстренные отключения света после ракетной атаки в понедельник, 26 января. В Киеве и Днепре, по данным ДТЭК - действуют стабилизационные графики отключений.

Тем временем война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.

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