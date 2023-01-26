В результате обстрелов в четверг, 26 января, есть разрушения энергетической инфраструктуры в Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, энергетикам удалось возобновить электроснабжение и после обеда вернуться к плановым графикам в Киеве и Днепропетровской области.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, в каких регионах Украины есть повреждения энергообъектов в ходе сегодняшней атаки РФ.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, зачем Зеленский запретил выезд за границу нардепам, чиновникам и силовикам.