В Украине ещё раз оштрафовали киевский ДТЭК за несоблюдение графиков отключений света. Пострадали 9 облэнерго
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повторно оштрафовала ДТЭК "Киевские региональные электросети" за несоблюдение графиков отключений электроэнергии.
Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.
Кроме того, пресс-служба регулятора проинформировала, что сегодня штраф наложен на "Львовоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго".
Всего за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала девять облэнерго.
Тем временем в ДТЭК заявили, что обжалуют штрафы в суде.
Ранее мы писали, что недавно НКРЭКУ оштрафовала за несоблюдение графиков отключений света три энергокомпании на 85 тысяч гривен. Речь идет о "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго".
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