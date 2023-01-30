Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повторно оштрафовала ДТЭК "Киевские региональные электросети" за несоблюдение графиков отключений электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Кроме того, пресс-служба регулятора проинформировала, что сегодня штраф наложен на "Львовоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго".

Всего за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала девять облэнерго.

Тем временем в ДТЭК заявили, что обжалуют штрафы в суде.

Ранее мы писали, что недавно НКРЭКУ оштрафовала за несоблюдение графиков отключений света три энергокомпании на 85 тысяч гривен. Речь идет о "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго".

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.