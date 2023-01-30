На прошлой неделе у жителей Киева было светло в среднем 80% времени. Во вторник, 31 января, Киев и Днепропетровская область останутся в графиках плановых отключений света.

Это утверждает гендиректор Yasno Сергей Коваленко в опубликованной им в Facebook инфографике.

"О равномерности отключений на прошлой неделе в Киеве. Ситуация остается стабильной и даже еще выровнялась. Среднее время отключений составляет 4 часа 50 мин. / 4 часа 51 мин. / 4 часа 58 мин. для каждой группы. Ориентируемся, что в среднем свет у киевлян 80% времени. Коллеги распределяют доступные объемы достаточно умеренно", – прокомментировал он.

Также Коваленко сообщил, что Киев и Днепропетровская область завтра должны остаться в плановых отключениях.

Лимиты на 31 января будут следующими:

для Киева - 1012 МВт днем, 709 МВт ночью;

для Днепропетровской области - 1225 МВт днем, 1293 МВт ночью.

Ранее мы писали, что, по данным "Укрэнерго", по состоянию на утро понедельника, 30 января, аварийные отключения не применялись ни в одной из областей Украины.

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