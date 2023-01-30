В компании ДТЭК рассказали, что включенные в розетки электроприборы могут привести к авариям на электросети.

Об этом ДТЭК пишет у себя на странице в Facebook.

"Частые отключения электричества влияют на производительность нашего оборудования и ваших электроприборов. Они могут привести к авариям в электросетях. Часто после появления света в розетках включаются телевизор, компьютер и даже электрическая щетка - все вместе - вызывают резкий одномоментный скачок потребления энергии", - говорится в сообщении.

Также в ДТЭК сообщают, что из-за этого происходят аварии на электросетях, и еще более длительное отсутствие света.

"Чтобы этого не было, пожалуйста, выключайте приборы из розеток", - призывает ДТЭК.

Напомним, сегодня аварийные отключения не применялись ни в одной из областей Украины.

Ранее мы писали, что в Одессе пятый день подряд продолжаются экстренные отключения электроэнергии. На маршруты также снова не вышел электротранспорт.

Также мы сообщали, что за несоблюдение графиков отключения электричества в Украине оштрафовали еще два облэнерго.