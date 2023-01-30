По состоянию на утро понедельника, 30 января, аварийные отключения не применялись ни в одной из областей Украины.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Неделя началась с роста потребления электричества. В системе сохраняется значительный дефицит мощности, говорится в сообщении.

Компания напоминает, что причина дефицита - 13 российских ракетных и 15 дроновых атак, повредивших электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтную сеть.

Также энергетики еще работают над устранением последствий атаки 26 января. Несколько энергоблоков электростанций были выведены на выходных на ремонт.

В областях действуют лимиты потребления, превышение которых могут приводить к аварийным отключениям.

Напомним, в Одессе пятый день действуют экстренные отключения света и не ходит электротранспорт.

Также сообщалось, что в Yasno прогнозируют улучшение ситуации с электроснабжением Киева после потепления.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

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