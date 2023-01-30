Аварийные отключения не применяются, потребление электричества растет. "Укрэнерго" - о ситуации со светом
По состоянию на утро понедельника, 30 января, аварийные отключения не применялись ни в одной из областей Украины.
Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
Неделя началась с роста потребления электричества. В системе сохраняется значительный дефицит мощности, говорится в сообщении.
Компания напоминает, что причина дефицита - 13 российских ракетных и 15 дроновых атак, повредивших электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтную сеть.
Также энергетики еще работают над устранением последствий атаки 26 января. Несколько энергоблоков электростанций были выведены на выходных на ремонт.
В областях действуют лимиты потребления, превышение которых могут приводить к аварийным отключениям.
Напомним, в Одессе пятый день действуют экстренные отключения света и не ходит электротранспорт.
Также сообщалось, что в Yasno прогнозируют улучшение ситуации с электроснабжением Киева после потепления.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.
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