Министерство реинтеграции опубликовало пять советов, как выбрать генератор для дома.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальной странице в Telegram.

В Минреинтеграции дают рекомендации, на что обратить внимание при выборе:

Мощность - для одновременной работы обычных бытовых приборов (холодильник, утюг, электрочайник и т.п.) хватит генератора на 3 кВт. Устройства мощностью 5 кВт позволят дополнительно подключить телевизор, компьютер или приготовить обед на электроплите. Виды - бензиновые наименее шумны и дешевы, но не способны работать длительное время, да и бензин дорог. Дизельные хорошо переносят большие нагрузки, менее затратны, однако имеют высокий уровень шума и стоят дороже. Фазы - генератор может быть однофазным (220 В) или трехфазным (380 В). К первому варианту вы сможете подключать приборы с потреблением до 220 В - то есть, он пригоден для дома. Тип запуска - есть генераторы с ручным, электрическим, дистанционным либо автоматическим пуском. Ручной пуск – самый распространенный в маломощных генераторах. И последняя рекомендация: "Чтобы сориентироваться, какой мощности вам нужен генератор, сначала определите, какое количество приборов вы собираетесь питать этим устройством. Подсчитайте их суммарную мощность и к полученной цифре прибавьте 20-30%".

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