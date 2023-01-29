В понедельник, 30 января, на улицах Одессы снова не будут ходить трамваи.

Об этом предупреждает в своем официальном Telegram-канале мэрия города.

"30 января продолжаем вынужденный простой: из-за недостаточности лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт останется в депо", - говорится в сообщении.

Одесса остается самым проблемным регионом Украины в плане обеспечения электроэнергии.

"Укрэнерго" не выделяет ей лимитов, поскольку это не имеет смысла - из-за недостатка генерации происходят экстренные отключения света.

Напомним, Одесская область пострадала сильнее других во время ракетной атаки 26 января: было поражено два объекта энергетики.

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