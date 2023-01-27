Одесса и область не смогут вернуться к плановым графикам отключения света по меньшей мере до конца января.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Сообщается, что в результате вчерашней ракетной атаки энергетическая инфраструктура Одесской области получила значительные повреждения, из-за чего в регионе применяются экстренные отключения света.

"Разрушения очень значительны, поэтому работы по восстановлению будут продолжаться, по меньшей мере, до конца января. До завершения Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам.

Сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы давать свет жителям Одессы и близлежащих населенных пунктов хотя бы несколько часов в сутки. Менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах, благодаря чему удается давать свет примерно 4 часа в сутки", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ДТЭК призвали жителей Одесской области готовиться к более длительным отключениям света.

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Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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