12 человек, которые пострадали в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре, находятся на стационарном лечении. Из них 11 взрослых - девять женщин и двое мужчин, а также один ребенок.

Об этом сообщает "Суспильне".

Медики оценивают состояние травмированных как стабильное.

После завершения поисково-спасательной операции тела восьми погибших остаются неидентифицированными, 38 удалось идентифицировать.

Напомним, 14 января была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр - ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд.

Всего погибли 46 человек, в том числе шесть детей.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре 236 квартир полностью разрушены.

В горсовете заявили, что лишившиеся жилья из-за ракетного удара по Днепру получат компенсацию до миллиона гривен.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

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