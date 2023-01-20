Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил ракетный удар РФ по Краматорску утром 20 января.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ракетный удар по Краматорску. Снова по гражданской инфраструктуре. Устанавливаем последствия", - написал Гончаренко.

Как сообщили в Донецкой ОГА, ракета упала рядом с детским садом. Последствия удара устанавливаются.

На фото видна огромная воронка в результате взрыва.

Напомним, 8 января в результате ночного удара по Краматорску были повреждены 2 учебных заведения, 8 многоэтажек и гаражи.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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