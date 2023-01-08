Украина опровергла заявление Министерства обороны РФ о гибели более 600 солдат ВСУ в результате ночных ракетных ударов по Краматорску.

"Эта информация столь же соответствует действительности, как так и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений их личного состава, их составов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", - заявил "Суспильному" спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Напомним, удары по Краматорску этой ночью Министерство обороны РФ назвало "операцией возмездия" за новогодний удар ВСУ по Макеевке, где погибло 89 российских мобилизованных.

По данным украинской стороны, сегодня было нанесено семь ударов по промзоне и промышленным объектам Краматорска. Также городские власти сообщили о прилете в два учебных заведения. Но гибели военных там Украина не подтверждает.

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