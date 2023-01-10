Силы обороны Таврического направления поразили российский катер на Днепре, сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

Об этом пишет "Украинская правда".

"Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение осуществлено артиллерийскими средствами", - заявил Ерин.

В утренней сводке Генштаба без деталей говорилось о том, что за прошедшие сутки Силы обороны потопили одно военное судно РФ.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине по состоянию на 6 января ориентировочно составили свыше 112 тысяч военных РФ, больше 3 тысячи танков и 17 единиц военных кораблей/катеров.

Ранее в ВСУ рассказали, зачем России нужна новая волна мобилизации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.