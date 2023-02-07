Cекретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине никто не запрещает уничтожать цели в РФ оружием украинского производства и у нашей страны такое оружие есть.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружие украинского производства. У нас есть такое оружие? Да, есть", - заявил Данилов.

Напомним, ранее Резников пообещал, что Украина не станет бить ракетами большей дальности, которые поставляют западные партнеры, по территории России.

Также сообщалось, что в США разрешили Украине самой решать, применять ли по Крыму дальнобойные ракеты GLSDB, которые вошли в новый пакет помощи США.

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