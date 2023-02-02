Украина готова гарантировать, что не будет использовать дальнобойные ракеты для атак по территории РФ
Украина готова дать гарантии, что дальнобойные ракеты не будут атаковать территорию РФ.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии.
Резников призвал партнеров помочь с налаживанием противоракетной обороны в Украине как можно скорее. Он отметил желание получить комплексы Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.
"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", – отметил Резников.
На днях стало известно, что США в новом пакете помощи могут передать Украине ракеты большой дальности.
После появления этой информации ожидалось, что это будут ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров. Однако вскоре выяснилось, что речь идет о бомбах малого диаметра наземного базирования GLSDB производства Boeing. Дальность их действия составляет 150 километров.