Украина готова дать гарантии, что дальнобойные ракеты не будут атаковать территорию РФ.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии.

Резников призвал партнеров помочь с налаживанием противоракетной обороны в Украине как можно скорее. Он отметил желание получить комплексы Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", – отметил Резников.

На днях стало известно, что США в новом пакете помощи могут передать Украине ракеты большой дальности.

После появления этой информации ожидалось, что это будут ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров. Однако вскоре выяснилось, что речь идет о бомбах малого диаметра наземного базирования GLSDB производства Boeing. Дальность их действия составляет 150 километров.