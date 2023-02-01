Появились подробности того, какие ракеты повышенной дальности американцы могут поставить Украине в новом пакете помощи. Это не дальнобойные ракеты ATACMS (с дальностью до 300 километров).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников.

По его словам, будут закуплены бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing. Дальность их действия - 150 километров.

При этом США отклонили запрос Украины на ракету ATACMS.

Отмечается, что ракеты GLSDB будут закуплены у американской промышленности из фонда, известного как "Инициатива содействия безопасности Украины". Он предназначен именно для закупки оружия у ВПК, а не из военных запасов США.

То есть управляемые бомбы GLSDB нужно будет еще произвести. Если информация подтвердится официально, то это будет первая поставка этих ракет на экспорт.

Напомним, что Украина ведет переговоры о разблокировании решений по отправке истребителей и дальнобойных ракет.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона и анонсировал хорошие новости в ближайшее время.