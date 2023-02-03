В новый пакет помощи США для Украины войдут ракеты GLSDB дальностью до 150 км.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

Эти ракеты имеют наибольший радиус действия всех снарядов, которые партнеры ранее передавали Украине.

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb или Бомба малого диаметра наземного базирования) - совместная разработка Boeing и Saab Group, состоящая из двух основных компонентов: авиабомбы и ракетного двигателя. Разработчики модифицировали бомбу малого диаметра GBU-39 компании Boeing, добавив ракетный двигатель. Первоначальные испытания начались в 2015 году. Запускать ее можно с наземных комплексов M270 и M142 HIMARS, находящихся на вооружении ВСУ.

Между тем журналисты писали, что Украина может получить крылатые бомбы GLSDB не раньше, чем через 9 месяцев.

Ранее "Страна" перечисляла, что еще войдет в новый пакет, кроме дальнобойных ракет. Кроме прочего это дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды и дополнительные 120-мм минометные мины.

Предыдущий пакет военной помощи для Украины Пентагон выделял 20 января. Его сумма составила около 2,5 миллиардов долларов. В него вошли 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295000 патронами 25 мм.