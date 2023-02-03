Первых поставок высокоточных бомб GLSDB в Украину стоит ждать не раньше, чем через девять месяцев.

Об этом пишет со ссылкой на свой источник агентство Bloomberg.

Издание также подтверждает, что такое оружие включат в ближайший пакет помощи Украине.

Девятимесячный срок пойдет после того, как ВВС США заключат контракт с производителем бомб, компанией "Боинг".

Первоначально на них выделят 200 миллионов долларов.

Ранее мы рассказывали, что такие бомбы способны бить на расстояние 160 километров, что вдвое превышает дальность стандартных ракет от Himars.

GLSDB созданы Boeing совместно с компанией SAAB и находятся в разработке с 2019 года. Этот боеприпас сочетает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

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