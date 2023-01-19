Военные аналитики посчитали радиус ракет GLSDB, которые рассчитывает получить Украина в новом пакете военной помощи.

Согласно карте, опубликованной военным блогером Def Mon в Twitter, ракеты смогут поражать цели по всей захваченной территории Украины, по северо-западу Крыма и приграничным территориям РФ.

О том, что эти снаряды (их называют еще бомбами) могут включить в новый пакет помощи от США, вчера писала американская газета Politico.

Бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) способны поражать цели на расстоянии в 160 км. Они являются новой разработкой компании Boeing.

Это ракета малого диаметра с двигателем. Запускаться они могут с "Хаймарсов" или других установок этого семейства MLRS, которые Украина также имеет.

Подробно об этих мини-ракетах "Страна" писала здесь.

На данный момент самое дальнобойное натовское вооружение, которое имеет Украина - это штатные ракеты для "Хаймарсов", способные наносить урон на 80 километров.

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Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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