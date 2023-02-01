О новом пакете военной помощи Украине, в который войдут дальнобойные снаряды GLSDB, США могут объявить в пятницу, 3 февраля.

Об этом сообщают американские медиа со ссылкой на первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Оливию Далтон.

"Следующий набор военной помощи США Украине, который может быть объявлен в пятницу, как ожидается, будет впервые включать бомбы дальнего радиуса", - говорится в публикациях.

Речь идет о дальнобойных снарядах GLSDB с радиусом действия 94 мили (151,3 километра).

Вчера поздно вечером стало известно, что США в новом пакете помощи могут передать Украине ракеты большой дальности.

Позже оказалось, что это не дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров, которые просил Киев, а бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing.

При этом США отклонили запрос Украины на ракету ATACMS. Ракеты GLSDB будут закуплены у американской промышленности из фонда, известного как "Инициатива содействия безопасности Украины".