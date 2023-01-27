Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Фото: Pixabay

Германия отправила Украине новый пакет военной помощи с ракетами для ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает министерство обороны ФРГ в пятницу, 27 января, на своем сайте.

В пакет также вошли:

  • 13 грузовиков;
  • 2 тяжелых грузовика;
  • 12 седельных тягачей и четыре полуприцепа;
  • 12 машин для охраны границы;
  • 2 пикапа.

Среди утвержденной помощи, которую получит Украина позже:

  • 14 основных немецких боевых танков Leopard 2A6 с боекомплектом;
  • 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
  • 2 РЛС воздушного наблюдения;
  • 64 седельных тягача и 72 полуприцепа.

Германия передала Украине пакет военной помощи

Ранее мы писали, что власти Германии подтвердили свое намерение передать Украине первые танки Leopard через три месяца и озвучили механизм поставок. На первом этапе Украина получит относительно новые танки, а на втором - старые модели.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставке истребителей Киеву не может быть и речи.

А накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат в Украину. По словам Шольца, этого не произойдет "ни сейчас, ни в будущем".

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