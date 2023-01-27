"Леопарды" будут позже. Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи. Что в него вошло
Германия отправила Украине новый пакет военной помощи с ракетами для ПВО IRIS-T.
Об этом сообщает министерство обороны ФРГ в пятницу, 27 января, на своем сайте.
В пакет также вошли:
- 13 грузовиков;
- 2 тяжелых грузовика;
- 12 седельных тягачей и четыре полуприцепа;
- 12 машин для охраны границы;
- 2 пикапа.
Среди утвержденной помощи, которую получит Украина позже:
- 14 основных немецких боевых танков Leopard 2A6 с боекомплектом;
- 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
- 2 РЛС воздушного наблюдения;
- 64 седельных тягача и 72 полуприцепа.
Ранее мы писали, что власти Германии подтвердили свое намерение передать Украине первые танки Leopard через три месяца и озвучили механизм поставок. На первом этапе Украина получит относительно новые танки, а на втором - старые модели.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставке истребителей Киеву не может быть и речи.
А накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат в Украину. По словам Шольца, этого не произойдет "ни сейчас, ни в будущем".