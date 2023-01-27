Германия отправила Украине новый пакет военной помощи с ракетами для ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает министерство обороны ФРГ в пятницу, 27 января, на своем сайте.

В пакет также вошли:

13 грузовиков;

2 тяжелых грузовика;

12 седельных тягачей и четыре полуприцепа;

12 машин для охраны границы;

2 пикапа.

Среди утвержденной помощи, которую получит Украина позже:

14 основных немецких боевых танков Leopard 2A6 с боекомплектом;

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

2 РЛС воздушного наблюдения;

64 седельных тягача и 72 полуприцепа.

Ранее мы писали, что власти Германии подтвердили свое намерение передать Украине первые танки Leopard через три месяца и озвучили механизм поставок. На первом этапе Украина получит относительно новые танки, а на втором - старые модели.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставке истребителей Киеву не может быть и речи.

А накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат в Украину. По словам Шольца, этого не произойдет "ни сейчас, ни в будущем".