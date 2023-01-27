В Германию прибыли первые военнослужащие Вооружённых силы Украины (ВСУ) для начала обучения работе с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в силах безопасности, пишет DW.

В Германии украинских военных также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley.

Кроме того, вскоре должно начаться обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками Leopard 2.

Обучение должно занять 8 недель.

Отметим, Германия планирует передать Украине 40 БМП Marder до конца марта текущего года.

Мы также писали, что Пентагон проведет обучение украинских военных для работы на ракетном комплексе Patriot.

Кроме того, сообщали, что Британия вскоре начнет обучать ВСУ использовать танки Challenger 2.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

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