С поставкой обещанных Украине Германией 40 бронетранспортеров Marder, которые должны быть в нашей стране в первом квартале текущего года, могут возникнуть сложности.

Об этом пишет Spiegel.

"Только если их обслуживать быстро и надежно. Поставка оружия сложна - и может вызвать трудности у бундесвера", - пишет издание.

Как сообщается, "гусеничные машины делают то, для чего они были задуманы и созданы" - то есть, будут воевать против советских танков.

Издание пишет, что обучение работе с машинами занимает 8 недель, эти БТР более удобны в использовании, чем советские машины, их широкие люки позволяют заходить внутрь солдату в полной экипировке. И хотя машина не самая современная, у нее надежный двигатель и трансмиссия, что делает ее "рабочей лошадкой", пишет издание.

Но эти БТР ранее не использовались в боевых действиях такой интенсивности как сейчас в Украине. Не считая конфликтов в Косово и Афганистане, "дальше маневров "Мардер" не прошел", пишет Spiegel.

То есть, в нынешней войне критически важную роль будет играть поставки запасных частей.

В этом случае 10-15% машин придется держать в резерве в качестве доноров запчастей.

"Marder сконструирован таким образом, что двигатель можно заменить в течение 30 минут", - пишет издание, сравнивая эту модель с предшественниками, где для замены двигателя требовался сложный ремонт.

Также тщательного обслуживания потребует орудие и башня.

Напомним, по данным Bild, до конца марта федеральное правительство Германии хочет поставить Украине 40 боевых машин Marder. По схеме "кольцевого обмена" они должны прибыть из Греции.

Также сообщалось, что большинство немцев выступают против поставок в Украину танков и БМП.