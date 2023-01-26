Власти Германии подтвердили свое намерение передать Украине первые танки Leopard через три месяца и озвучили механизм поставок. На первом этапе Украина получит относительно новые танки, а на втором - старые модели.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Tagesschau

Параллельно Бундесвер "очень быстро" начнет обучение украинских солдат обращению с новым вооружением и займется уточнением маршрутов снабжения.

Писториус назвал решение о передаче боевых танков историческим и заявил, что это потенциально важное изменение "правил игры", принятое в условиях "крайне взрывоопасной ситуации в Украине".

На первом этапе Германия предоставит относительно новые танки Leopard со складов Бундесвера, чтобы вместе с партнерами иметь возможность доставить в Украину первый батальон.

На втором этапе будет сформирован второй батальон из старых танков Leopard. Он займет "немного больше времени".

При этом поставка танков - "не повод для радости, даже если кому-то захочется", говорит Писториус.

"Решение о таких вещах никогда не может быть очень приятным - оно необходимо", - заявил министр.

Ранее канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось отстаивать свое решение в Бундестаге. Он ответил оппозиции, что тяжелое решение было принято по вине России, которая начала агрессивную войну против Украины.

Также напомним, что вчера США объявили о передаче Украине танков Abrams.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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