В Британии считают "нецелесообразной" отправку Украине своих истребителей. Также там заявили, что на обучение использованию таких боевых самолетов уйдут месяцы.

Об этом со ссылкой на представителя правительства пишет Sky News.

"Британские истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны, и требуются месяцы, чтобы научиться ими управлять, учитывая, что мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину. Ограничивающим фактором в данном случае является время, необходимое для того, чтобы научиться использовать очень сложное оборудование, но мы изучим, что еще мы можем сделать для поддержки Украины", - заявили в правительстве Британии.

Напомним, вчера Байден заявил, что США не собираются отправлять Украине самолёты F-16. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США сейчас поставляют Киеву достаточно вооружений.

Ранее и министр обороны Германии категорично исключил поставки истребителей в Украину.

Между тем, как сообщалось, что Нидерланды готовы рассмотреть запрос на поставки истребителей F-16 в Украину. Польша заявила о готовности их передать Киеву, но с условием. Во Франции не исключили поставку истребителей в Украину, но тоже при одном условии.

Между тем, экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что Зеленский в обмен на поставку истребителей F-16 может пообещать не бить ими по целям в России.

Также сегодня в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько истребителей нужно Украине для защиты неба.