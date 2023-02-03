США официально объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов.

Объявление сделал секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Полный список того, что войдет в новый пакет американской военной помощи.

Вашингтон выделяет:

дополнительные боеприпасы для HIMARS (включая GLSDB);

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

дополнительные 120-мм минометные мины;

190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;

181 бронеавтомобиль класса MRAP;

250 ПТРК FGM-148 Javelin;

2 000 противотанковых ракет;

противопехотные мины M18 Claymore;

инженерные боеприпасы;

снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое;

2 ЗРК MIM-23 Hawk;

зенитные орудия и боеприпасы к ним;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;

оборудование для поддержания существующих возможностей ПВО Украины;

генераторы для ПВО;

системы для противодействия БПЛА;

4 обзорные РЛС;

20 РЛС контрбатарейной борьбы;

запасные части для РЛС контрбатарейной борьбы;

БПЛА RQ-20 Puma;

155-мм высокоточные снаряды M982 Excalibur;

оборудование для защищенной связи;

медицинские принадлежности;

финансирование обучения, техническое обслуживание и поддержка.

20 января США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 2,5 миллиардов долларов.

А 6 января США выделили Украине очередной пакет военной помощи на три миллиарда долларов.