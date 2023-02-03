Райдер заявил о новом пакете помощи для Украины. Фото: Профиль

США официально объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов.

Объявление сделал секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Полный список того, что войдет в новый пакет американской военной помощи.

Вашингтон выделяет:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS (включая GLSDB);
  • дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
  • дополнительные 120-мм минометные мины;
  • 190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;
  • 181 бронеавтомобиль класса MRAP;
  • 250 ПТРК FGM-148 Javelin;
  • 2 000 противотанковых ракет;
  • противопехотные мины M18 Claymore;
  • инженерные боеприпасы;
  • снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое;
  • 2 ЗРК MIM-23 Hawk;
  • зенитные орудия и боеприпасы к ним;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;
  • оборудование для поддержания существующих возможностей ПВО Украины;
  • генераторы для ПВО;
  • системы для противодействия БПЛА;
  • 4 обзорные РЛС;
  • 20 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • запасные части для РЛС контрбатарейной борьбы;
  • БПЛА RQ-20 Puma;
  • 155-мм высокоточные снаряды M982 Excalibur;
  • оборудование для защищенной связи;
  • медицинские принадлежности;
  • финансирование обучения, техническое обслуживание и поддержка.

20 января США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 2,5 миллиардов долларов.

А 6 января США выделили Украине очередной пакет военной помощи на три миллиарда долларов.

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