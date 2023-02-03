США выделили новый пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов. Что в него войдет
США официально объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов.
Объявление сделал секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Полный список того, что войдет в новый пакет американской военной помощи.
Вашингтон выделяет:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS (включая GLSDB);
- дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
- дополнительные 120-мм минометные мины;
- 190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;
- 181 бронеавтомобиль класса MRAP;
- 250 ПТРК FGM-148 Javelin;
- 2 000 противотанковых ракет;
- противопехотные мины M18 Claymore;
- инженерные боеприпасы;
- снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое;
- 2 ЗРК MIM-23 Hawk;
- зенитные орудия и боеприпасы к ним;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;
- оборудование для поддержания существующих возможностей ПВО Украины;
- генераторы для ПВО;
- системы для противодействия БПЛА;
- 4 обзорные РЛС;
- 20 РЛС контрбатарейной борьбы;
- запасные части для РЛС контрбатарейной борьбы;
- БПЛА RQ-20 Puma;
- 155-мм высокоточные снаряды M982 Excalibur;
- оборудование для защищенной связи;
- медицинские принадлежности;
- финансирование обучения, техническое обслуживание и поддержка.
20 января США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 2,5 миллиардов долларов.
А 6 января США выделили Украине очередной пакет военной помощи на три миллиарда долларов.