Сегодня, 2 февраля, Совет ЕС утвердил седьмой пакет военной помощи Украине в 500 млн евро и объявил о выделении 45 млн евро на обучение украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза (EUMAM Ukraine).

Об этом сообщается на сайте ЕС.

"Сегодняшние новые меры посылают четкий сигнал в критический момент: мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется и пока это необходимо", - заявил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Сообщается, что общая военная помощь ЕС Украине за счет Европейского фонда мира вместе с новым пакетом составит 3,6 млрд евро.

Кроме того, на саммите, который состоится в Киеве 3 февраля, наряду с прочим, будут обсуждать военную помощь Евросоюза Киеву.

В четверг Европейский парламент на пленарной сессии в Брюсселе принял резолюцию, которая призвала государства-члены ЕС "увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в частности предоставление оружия".

Напомним, сеголня Боррель во время своего визита в Киев объявил о расширении тренировочной миссии украинских военных в Европе. Общая численность солдат ВСУ, которых обучат европейцы, теперь составит 30 тыс. человек.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз собирается ввести новые санкции против России в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.