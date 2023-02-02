Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время своего визита в Киев объявил о расширении тренировочной миссии украинских военных в Европе. Общая численность солдат ВСУ, которых обучат европейцы, теперь составит 30 тыс. человек.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что Миссия военной помощи ЕС обучит дополнительно 15 000 украинских солдат, в результате чего общее количество обученного персонала EU MAM достигнет 30 000 человек", - написал дипломат.

Также он объявил, что ЕС предоставит 25 млн евро на разминирование украинских территорий.

Ранее стало известно, что Польша начинает обучение украинцев управлению танками Leopard.

Также украинские танкисты прибыли в Британию для обучения управлению танками Challenger 2.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, зачем Зеленский устроил массовые обыски у чиновников, Коломойского и Авакова.