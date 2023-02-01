Американская ЧВК "Моцарт", обучающая украинских солдат, покидает Украину. Об этом сообщил руководитель частной кампании Энди Милберн в соцсетях.

При этом он намекнул, что группа может просто сменить вывеску, указав, что "миссия продолжается".

"Сегодня был последний день группы Моцарта. Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекало от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности. Но... пока TMG (the Mozart Group - Ред.) нет, миссия и люди - продолжаются... под новым именем", - написал он в Instagram.

Ранее ЧВК "Моцарт" попало в поле зрения западных СМИ из-за скандала внутри руководства кампании.

Times опубликовал материал, в котором указал, что группа "страдает от явного отсутствия гармонии", и что между главой ЧВК Энди Милберном и финансовым директором частной кампании Энди Бейном есть серьезный конфликт.

Сам Милберн также ранее попадал в скандал, заявляя о том, что Украина - "коррумпированное общество", которым управляют "еб@нутые люди". Также Милберн критиковал США за недостаточные военные поставки.

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