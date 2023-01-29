Атаку дронов на объект в иранском городе Исфахан провел Израиль, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на "официальных лиц США и людей, знакомых с операцией".

"Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана", - пишет авторитетное американское издание.

Далее оно уточняет, что по информации Ирана, был атакован завод по производству боеприпасов в городе Исфахан, расположенный рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, который был подвергнут санкциям США за свою деятельность (работа над иранской программой баллистических ракет).

Сообщается, что атака произошла "на фоне поиска новых способов сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана", и в том числе углубления сотрудничества с Россией.

Издание напоминает, что на прошлой неделе США и Израиль провели крупнейшие в истории совместные военные учения с участием более 7500 военнослужащих - "с серией сценариев, которые могут стать ключевыми элементами крупного военного удара по Ирану".

"Высокопоставленный израильский генерал заявил The Wall Street Journal на прошлой неделе, что Израиль и США готовятся к худшему. Херци Халеви, начальник штаба Армии обороны Израиля, сказал, что военные учения послали очень четкий сигнал Ирану: если Иран совершает ошибки, готовятся наступательные возможности".

Прозвучала в статье и украинская тема. Авторы пишут, что удары, подобные вчерашнему, "подрывают способность Ирана помогать России в войне в Украине".

"Это умная трехходовка, в которой Израиль может нанести ущерб Ирану, помочь Украине и не рисковать своими стратегическими интересами в Сирии или не подвергать риску перенаправление своих чувствительных военных технологий в Россию и в Иран", - сказал Марк Дубовиц, главный исполнительный директор Фонда защиты демократий.

Отметим, что в Исфахане действует экспериментальный ядерный реактор и завод по обогащению урана, но наносился ли удар по нему - не сообщается. Арабские медиа сообщают, что целью был склад баллистических ракет.

В Иран говорят о незначительном повреждении крыши неназванного военного объекта. Один из трех беспилотников, атаковавших комплекс по производству военного оборудования, был сбит системой ПВО. Два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки.

В Израиле сообщают о феноменальном успехе атаки беспилотников.