Сегодняшние удары по складу боеприпасов в иранском городе Исфахан были "феноменально успешными".

Такую оценку западных разведслужб приводит израильская газета The Jerusalem Post.

"На объекте прозвучали четыре взрыва. Нанесенный ущерб значительно превосходит "незначительное повреждение кровли", о котором сообщили иранцы", - пишет газета.

Израиль воздерживается от комментариев по поводу этого происшествия. Но многие представители западных разведслужб и источники в Иране видят сходство почерка сегодняшней акции с аналогичными ударами по иранским ядерным объектам в Натанзе в июле 2020 года и в апреле 2021 года, а также в Карадже - в июне 2021 года, которые, напоминает издание, осуществила израильская разведка "Моссад".

Но, отмечает The Jerusalem Post, кроме "Моссада" в мире еще существуют некоторые структуры, способные наносить настолько точные удары.

Ранее Минобороны Ирана отрицало крупный ущерб от ночной атаки неизвестных беспилотников по провинции Исфахан.

Министерство сообщило, что один из трех беспилотников, атаковавших комплекс по производству военного оборудования, был сбит системой ПВО. Два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки.

Заявляется, что в результате нападения никто не пострадал, а лишь нанесены незначительные повреждения крыше военного объекта.

Журналисты узнали, что целью атак беспилотников на иранскую провинцию Исфахан был склад с баллистическими ракетами.

"Благодаря Божьему благословению, атака не привела к нарушению работы оборудования и работы комплекса", - говорится в сообщении.