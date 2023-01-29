Целью атак беспилотников на иранскую провинцию Исфахан был склад с баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на американские источники.

По информации телеканала, к серии ударам причастны США и "еще одна страна", под которой, вероятно, подразумевается Израиль.

"Аль-Арабия" связывает нанесение ударов с визитом в Израиль главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который на минувшей неделе встречался с главой израильской внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа.

В тоже время телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на американские источники утверждает, что Израиль к этим ударам не причастен.

Напомним, вчера вечером, 28 января, прогремели взрывы в иранском городе Исфахан, куда, по заявлениям местных властей, был налет дронов неизвестного происхождения. СМИ сообщали, что попали по военному складу и заводу по производству моторного масла. Власти подтвердили повреждение военного объекта, но не конкретизировали, какого.

Позже Минобороны Ирана опровергло крупный ущерб от ночной атаки неизвестных беспилотников по провинции Исфахан. Министерство сообщило, что один из трех беспилотников, атаковавших комплекс по производству военного оборудования, был сбит системой ПВО. Два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки.

Ранее мы также писали, что США и Израиль начали самые крупные в истории военные учения. Считается, что они должны стать сигналом для Ирана.