Бывший замминистра обороны Ирана и основатель Центра стратегических исследований Али-Реза Акбари был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб.

Об этом сообщает агентство Tasnim, со ссылкой на заявление Министерства информации (разведки) Исламской республики.

"Выявлен один из самых важных агентов британской разведслужбы в секретных и стратегических центрах Ирана. Он был арестован после длительной и многоступенчатой контрразведывательной операции. Этим шпионом британских служб стал Али-Реза Акбари", - цитирует заявление агентство Tasnim.

Ранее мы сообщали, что задержанный российский шпион из числа офицеров немецкой разведки имел доступ к огромному количеству сверхсекретной информации о войне в Украине, в том числе фрагментам перехваченных разговоров и спутниковым снимкам.

Также мы рассказали, в Германии поймали иранца, который готовил теракт с химическим оружием. В городе Кастроп-Рауксель двух человек задержали по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ - цианида и рицина.