В Латвии по подозрению в шпионаже задержали шеф-редактора издания "Sputnik Литва" Марата Касема. Суд назначил ему содержание под стражей в Центральной тюрьме Риги.

Об этом сообщает агентство "Sputnik Ближнее зарубежье" в своем телеграм-канале.

5 января прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, пишет канал. Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.

Адвокат Имма Янсоне, которая будет защищать Марата Касема, пока не получила материалы дела. На обжалование решения суда по мере пресечения, согласно закону, есть 10 дней.

"По нашим данным, в деле Касема речь идет о двух статьях: о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже, по второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы", - пишет канал.

Также Касема подозревают в нарушении санкций ЕС — создании контента для медиагруппы "Россия сегодня" (RT), в которую входит "Sputnik Литва".

Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня". 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

Ранее "Страна" сообщала, что в октябре в Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже. Он фотографировал военные вертолеты.

А в декабре в ФРГ арестовали сотрудника немецкой разведки по подозрению в шпионаже в пользу РФ.